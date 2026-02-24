Раскрыта мощность взрыва у автомобиля ДПС в Москве
Сила детонации взрывного устройства, сработавшего возле патрульной машины у вокзала, оценивается примерно в 300 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил источник в правоохранительных органах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный произвел самоподрыв возле сотрудников ГИБДД на площади Савеловского вокзала.
Силовики выяснили, что злоумышленник действовал по заданию кураторов с Украины.