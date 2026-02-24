Лерчек бросила многомиллионный бьюти-бренд из-за долгов

Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, вышла из состава компании «Би фит» и прекратила участие в деятельности косметического бренда Letique.

Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Блогерша Лерчек бросила свой косметический бренд Letique из-за долгов по налогам на 174 миллиона рублей и вышла из состава учредителей», — передает Mash.

Бренд Letique специализировался на выпуске косметической продукции, включая кремы, гели, скрабы, парфюмированные масла и аксессуары для ванны.

Компания была основана Лерчек совместно с ее бывшим супругом Артемом и партнером Романом Вишняком. Изначально Чекалиной принадлежало 75% акций, однако впоследствии ее доля сократилась до 37,5%. Оставшийся пакет, по данным Mash, она «на днях» передала бывшему мужу. Telegram-канал предполагает, что это могло быть сделано в рамках урегулирования судебного иска.

Трудности у Letique начались после скандала, связанного с акцией «Колесо фортуны» в 2023 году. Тогда Чекалина анонсировала розыгрыш люксовых призов, однако большинство участников получали лишь продукцию бренда. После этого в ее адрес были выдвинуты обвинения в мошенничестве, что негативно отразилось на спросе: за последний год выручка компании составила лишь 3,3 млн рублей.

Кроме того, в январе Роман Вишняк был приговорен к 2,5 года лишения свободы в колонии и штрафу в размере 500 тыс. рублей за незаконный вывод за рубеж 251 млн рублей.

Лерчек и ее бывший муж Артем находятся под домашним арестом по делу о выводе 251,5 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты при реализации онлайн-фитнес-марафонов. Следственные органы полагают, что при оформлении операций использовались недостоверные сведения о назначении платежей. В случае признания ее вины Чекалина может утратить все принадлежащее ей имущество. Сама Лерчек сейчас беременна. СМИ писали, что на фоне судебных тяжб у блогера отказала нога.