Раненый при атаке дрона ВСУ скончался по пути в больницу

Украинский дрон атаковал автомобиль в районе поселка Степное в Краснояружском округе Белгородской области, и в результате удара скончался мирный житель.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, в результате атаки пострадал мужчина – он находился в крайне тяжелом состоянии.

У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения конечностей. Во время транспортировки в больницу мужчина скончался, уточнил губернатор. Также стало известно, что транспортное средство уничтожено огнем. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что трое из десяти пострадавших при атаке ВСУ на Смоленскую область получили тяжелые травмы.