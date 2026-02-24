Кровавый погреб: 17-летний подросток зарезал мать под Архангельском

В городе Няндома Архангельской области произошло шокирующее убийство: 17-летний подросток расправился с собственной матерью, пока она спала. Как сообщает Telegram-канал 112, трагедия разыгралась в ночь на 22 февраля. По предварительным данным, юноша нанес 51-летней женщине серию смертельных ножевых ранений. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело погибшей в погребе дома, после чего покинул место происшествия. Однако уйти от правосудия подозреваемому не удалось — в ходе оперативных мероприятий он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Следствие уже начало работу с задержанным, который не стал отрицать свою причастность к произошедшему. Согласно информации источника, в ходе допроса подозреваемый «дал признательные показания». На данный момент представители ведомства выясняют, что именно подтолкнуло молодого человека к столь хладнокровному шагу и предшествовали ли трагедии затяжные семейные конфликты.

Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Специалисты уже приступили к проведению необходимых экспертиз, которые помогут установить точную причину смерти и психическое состояние подростка в момент совершения преступления.

По данным журналистов, сейчас активно допрашиваются свидетели и окружение семьи для восстановления полной картины событий той ночи.