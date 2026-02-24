Американскую писательницу обвиняют в убийстве мужа ради наследства

Автора детской книги «Ты со мной?» о помощи детям в переживании утраты Коури Ричинс судят по обвинению в убийстве мужа Эрика Ричинса. Об этом сообщает NBC News.

© Газета.Ru

Прокуратура утверждает, что в 2022 году женщина отравила супруга фентанилом ради страховой выплаты. Ричинс приготовила супругу коктейль «Московский мул», в который, как считает обвинение, добавила наркотик. Судмедэксперт подтвердил наличие в организме 39-летнего мужчины дозы фентанила, в пять раз превышающей смертельную.

Следствие также указывает, что на момент смерти Эрика Коури имела долг более $1 млн, тогда как состояние мужа оценивалось в $4 млн. Правоохранительные органы предполагают, что женщина могла убить мужа ради денег, стремясь начать новую жизнь.

Также прокуратура выдвигает и другие обвинения: покушение на убийство, мошенничество, подделка документов и оформление без ведома мужа четырех полисов страхования жизни на общую сумму почти $2 млн.

Однако сама Ричинс свою вину не признает, ее защита оспаривает версию о подмешанном фентаниле. Адвокат Кэтрин Нестер заявила на суде, что следствие так и не нашло доказательств того, как наркотик попал в организм ее супруга. Она отметила, что стаканы с напитками не были проверены на наличие улик.