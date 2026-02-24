Сын и дочь экс-солистки «Воровайки» погибли, катаясь на санках

Сын и дочь экс-солистки группы «Воровайки» Яны Павловой погибли, катаясь на местной стихийной горке на санках в Оренбургской области. Как сообщает aif.ru, информация об этом появилась в социальных сетях.

Инцидент произошел у села Подгородняя Покровка. Тела третьеклассника и его совершеннолетней сестры обнаружили в овраге 22 февраля. По предварительным данным следствия, женщина и ребенок погибли после неудачного спуска на санках.

Звезда сериала «33 квадратных метра» умер в нищете и одиночестве

Сам овраг является частью природного памятника «Красное урочище» — по словам местных жителей, дети и взрослые часто там катаются, хотя место не оборудовано для безопасного спуска. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обстоятельства трагедии устанавливаются. Прокуратура области также проводит проверку, чтобы дать оценку причинам и условиям произошедшего.