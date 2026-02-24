На Киевском вокзале в Москве обрушился лестничный пролет

Обрушение лестничной конструкции произошло на платформе дальнего следования номер девять столичного Киевского вокзала, проводится проверка, сообщили в прокуратуре.

На транспортном узле обрушился лестничный сход, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Специалисты намерены установить точные причины инцидента и оценить качество работ по ремонту пассажирских объектов. При наличии оснований будет принят комплекс мер реагирования, а восстановительный процесс находится на контроле.

В 2013 году в закрытом на ремонт здании колледжа в центре Москвы обрушился лестничный пролет.