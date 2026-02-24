Житель Алтая зарубил отца

Подозреваемый в смертельном наезде на пешехода в Алтайском крае расправился с отцом из-за его нежелания брать ответственность за аварию на себя, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Мужчина совершил смертельный наезд на женщину, а затем убил собственного отца, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Подозреваемый управлял личным автомобилем ВАЗ и двигался по улице Садовой рано утром 24 февраля. Жертвой аварии стала 63-летняя местная жительница.

От полученных травм пострадавшая скончалась, а виновник аварии поспешил скрыться. Он направился к родственнику с просьбой помочь избежать ответственности. Отец ему отказал.

Сын схватил топор и нанес множественные удары по голове и телу родителя, от которых тот погиб на месте. Сейчас злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

