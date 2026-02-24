Семья застряла в тундре без топлива на 40-градусном морозе

В Ямальском районе спасатели экстренно эвакуировали семью, застрявшую в тундре без топлива в сильный мороз. Сигнал о помощи поступил в Единую дежурно-диспетчерскую службу сегодня ночью. Мужчина сообщил, что они с семьей едут на снегоходе «Буран», но топливо закончилось и техника заглохла примерно в 40–42 километрах от села Яр-Сале. Подробности сообщает тг-канал URA.RU.

Путешественники выехали из Надымской тундры еще вечером 23 февраля, рассчитывая добраться до населенного пункта. Однако в пути случилась непредвиденная остановка. Учитывая экстремально низкие температуры, характерные для Ямала в это время года, промедление могло стоить людям жизни, поэтому эвакуация была организована в максимально срочном порядке.

Спасатели выдвинулись на поиски незамедлительно и к утру обнаружили застрявшую семью. Всех пострадавших оперативно доставили в село Яр-Сале, где они смогли согреться. К счастью, несмотря на длительное пребывание на морозе, помощь врачей никому не потребовалась. Обошлось без обморожений и серьезных последствий для здоровья.

Спасатели рекомендуют всем, кто планирует передвижение по тундре в зимний период, всегда иметь с собой запасное топливо, средства связи, тёплую одежду и по возможности сообщать о своём маршруте родственникам или в ЕДДС, чтобы в случае непредвиденной ситуации помощь могла прийти как можно быстрее.