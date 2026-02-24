Пенсионер пошутил про терроризм и получил реальный срок

В Дагестане суд приговорил 68-летнего жителя Новолакского района к трем годам лишения свободы за ложное сообщение о терроризме. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

68-летний мужчина смотрел ролики про полицейских в сети и решил пошутить над силовиками. Он позвонил в экстренные службы и заявил, что он сотрудничает с запрещенной организацией, готов показать схрон с оружием и место будущего теракта.

Сотрудники оперативно начали проверку и быстро нашли «шутника». В отделе мужчина признался, что никакого оружия у него нет, а звонок был просто розыгрышем от скуки. Суд счел его действия общественно опасными и приговорил к реальному сроку. Обвиняемый получил три года колонии.

До этого российский подросток «заминировал» школу и попал под уголовную статью. Норильский восьмиклассник отправил на почту школы сообщение о взрывном устройстве, полицейским он заявил, что хотел пошутить. Возбуждено уголовное дело.