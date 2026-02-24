Установлена личность подрывника, устроившего взрыв на Савеловском вокзале

Мужчина, осуществивший взрыв на Савеловском вокзале в Москве, является гражданином России и действовал по заданию украинских спецслужб. Он погиб на месте происшествия, сообщает Telegram-канал «112».

В результате также погиб 34-летний сотрудник ГАИ Денис Братущенко. Еще двое полицейских госпитализированы с ранениями.

Как стало известно, сегодня ночью на площади у Савеловского вокзала в Москве произошел взрыв. Около 0:05 мск мужчина подошел к служебному автомобилю и привел взрывное устройство в действие. Нападавший был одет в черное и вел видеосъемку перед взрывом.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств. К утру движение на площади было восстановлено после введения ограничений.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила о назначении генетической, медицинской и взрыво-технической экспертиз после взрыва на площади Савеловского вокзала в Москве.