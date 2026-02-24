Турист загадочно исчез после празднования дня рождения

Британский турист по имени Райф пропал на острове Тенерифе (Канарские острова, Испания) через несколько часов после празднования дня рождения в ночном клубе. Об этом сообщает The Sun.

По предварительным данным, около 6:30 утра 22 февраля он покинул клуб Tramps в районе Плайя-де-лас-Америкас. Перед этим мужчина разместил сообщение в мессенджере и направился в сторону развлекательной зоны. Примерно в 7:15 он отправил частное сообщение другу. С тех пор на связь не выходил.

По информации поисковой организации, в последний раз Райфа могли видеть в одном из отелей в компании неизвестного мужчины. Более суток о его местонахождении ничего не известно.

Рост пропавшего — около 178 см, телосложение худощавое. На скулах — две небольшие татуировки, одна из них сделана 21 февраля. В момент исчезновения он был одет в фиолетовую футболку Nike, шорты и кепку того же цвета.

Представители поисковой организации отмечают, что отсутствие активности в социальных сетях для него нехарактерно. В день исчезновения у мужчины был день рождения.

Случаи пропажи британских туристов на Тенерифе происходят регулярно. В июне 2024 года получил широкий резонанс случай с 19-летним британцем Джеем Слейтером. Он пропал, возвращаясь в Лос-Кристианос из деревни Маска. Позже выяснилось, что молодой человек сорвался со скалы высотой около 24 метров. Его тело нашли почти через месяц в труднодоступном ущелье.

Бывают и благополучные исходы. В ноябре 2024 года после четырехдневных поисков нашли британца Криса Финни из графства Ланкашир. Его обнаружил владелец магазина, который помог мужчине, оставшемуся без денег и с поврежденным телефоном.