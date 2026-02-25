Уроженец Удмуртии, совершивший самоподрыв около полицейской машины возле Савеловского вокзала в Москве, якобы увлекался криптовалютой и брал микрозаймы.

Об этом в среду, 25 февраля, сообщили в Telegram-канале Mash.

— Подрывник, устроивший теракт у Савеловского вокзала в Москве, увлекался криптой и мечтал подняться на мемкойне — для этого брал микрозаймы, — говорится в публикации.

Впоследствии, по неподтвержденным данным, молодого человека завербовали мошенники из Украины. Подрывник приехал в Москву на поезде из Санкт-Петербурга и забрал из тайника самодельное взрывное устройство.

Взрыв у Савеловского вокзала прозвучал в ночь с 23 на 24 февраля. В результате детонации СВУ погибли подрывник, а также старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Также пострадали двое других силовиков, их госпитализировали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Позднее стало известно, что причиной взрыва стал самоподрыв.

Следователи установили личность подозреваемого. По данным СМИ, молодой человек мог пойти на преступление из-за долгов. Помимо этого, существует версия, что подрывник действовал «вслепую», так как его ввели в заблуждение.