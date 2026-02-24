В Москве арестовали владельца сайта за логотип Instagram*

Владелец сайта «Гулаг инфо» Денис Солдатов получил наказание в виде 15 суток административного ареста из-за публичной демонстрация символики социальной сети Instagram, (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Солдатова признали виновным в административном правонарушении и назначили ему 15 суток административного ареста, передает РИА «Новости».

Сотрудники управления по противодействию экстремизму обнаружили нарушение в декабре при мониторинге ресурса «Гулаг-Инфо». Под одной из публикаций размещались ссылки с логотипами соцсетей, включая значок запрещенной платформы.

Обвиняемый подтвердил обстоятельства дела, заявив об удалении символики и закрытии сайта. Однако инстанция сочла эти доводы недостаточными для снятия ответственности, сейчас ресурс недоступен.

В 2023 году юристы предупреждали, что за покупку рекламы в Instagram россиянам может грозить уголовное наказание, а за использование логотипа можно получить арест на 15 суток.

* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена