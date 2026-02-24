Появились подробности избиения актрисы Кулишенко в Петербурге
Вечером 23 февраля в одном из пабов Санкт-Петербурга произошел конфликт с участием актрисы Кристины Кулишенко. По предварительным данным, на нее напали двое мужчин. Обстоятельства произошедшего рассказывает Telegram-канал «112».
Кулишенко пришла в заведение в компании молодого человека и приятеля около 21:00. Предположительно, знакомый актрисы выпил слишком много спиртного и начал оскорблять других посетителей. Из-за конфликта компанию вывели на улицу, где словесная перепалка переросла в драку. Один из разъяренных мужчин дважды ударил Кристину по лицу.
В результате актрису госпитализировали с ушибами и гематомами. Напомним, что Кристина Кулишенко известна зрителям по ролям в фильмах «Онегин», сериале «Морские дьяволы» и других проектах.
Актрису Кристину Кулишенко избили в Санкт-Петербурге
В конце января на Арбате в Москве в результате драки с ножом пострадали три человека. По данным МВД, нападавший ранил оппонента в живот и порезал щеку другого. В ответ пострадавший сбил нападавшего с ног и начал бить ногами по голове, в результате тот потерял сознание. В итоге были возбуждены уголовные дела.