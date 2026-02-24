Появились подробности избиения актрисы Кулишенко в Петербурге

Вечером 23 февраля в одном из пабов Санкт-Петербурга произошел конфликт с участием актрисы Кристины Кулишенко. По предварительным данным, на нее напали двое мужчин. Обстоятельства произошедшего рассказывает Telegram-канал «112».

Кулишенко пришла в заведение в компании молодого человека и приятеля около 21:00. Предположительно, знакомый актрисы выпил слишком много спиртного и начал оскорблять других посетителей. Из-за конфликта компанию вывели на улицу, где словесная перепалка переросла в драку. Один из разъяренных мужчин дважды ударил Кристину по лицу.

В результате актрису госпитализировали с ушибами и гематомами. Напомним, что Кристина Кулишенко известна зрителям по ролям в фильмах «Онегин», сериале «Морские дьяволы» и других проектах.

