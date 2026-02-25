В Москве задержан пассажир такси с 40 свертками с наркотиками

Сотрудники ДПС задержали на Главной аллее в Москве пассажира такси. У иностранца нашли 40 пакетиков с наркотиками.

Об этом в среду, 25 февраля, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

— Сотрудники Госавтоинспекции УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве задержали 28-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства, — рассказали на сайте ведомства.

Мужчина вез с собой порядка 85 граммов веществ. Их отправили на экспертизу, которая показала, что в пакетиках был мефедрон. Подозреваемый признался, что планировал сбыть наркотики. В отношении приезжего возбудили уголовное дело. Его отправили в СИЗО.

В начале февраля госавтоинспекторы остановили автомобиль такси на Щелковском шоссе. В салоне находился пассажир, у которого нашли 93 свертка с мефедроном. Полицейские задержали 25-летнего мужчину и возбудили уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.