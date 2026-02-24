В Иране разбился вертолет

В центральной провинции Исфахан в Иране вертолет рухнул на территорию садоводческого комплекса в городе Дорче, расположенном рядом с Хомейнишахром.

Инцидент зафиксирован в провинции Исфахан, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim. Воздушное судно рухнуло в населенном пункте Дорче.

«Несколько минут назад вертолет упал в городе Дорче, близ Хомейнишахра», – говорится в сообщении.

Согласно поступившей информации, авария произошла непосредственно в районе садоводческого комплекса города.

Напомним, накануне в Перу при крушении вертолета Ми-17 погибли 15 человек.

Ранее в Колорадо четыре человека погибли при крушении самолета.