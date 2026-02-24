Почти 100 человек отравились в кафе в российском регионе

В Кунгуре Пермского края суд назначил штраф в размере 640 тысяч рублей владельцу кафе, где в прошлом году пострадали 87 человек после приема пищи. Информацию подтвердили в пресс-службе краевого Следственного комитета.

Предприниматель признан виновным по статье 236 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение санитарных норм, повлекшее массовое заболевание. Инцидент произошёл в конце января прошлого года: десятки посетителей кафе обратились за медицинской помощью с признаками отравления.

Всем пострадавшим был поставлен диагноз «сальмонеллез» и сопутствующие инфекции. Следствие установило, что в заведении систематически нарушались санитарные требования. В частности, экспертиза куриного мяса выявила присутствие бактерий, вызывающих заболевание.

В рамках расследования на имущество владельца кафе был наложен арест на сумму свыше 800 тысяч рублей.