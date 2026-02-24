Взрыв у Савеловского вокзала: что известно к этой минуте

Сегодня ночью на площади у Савеловского вокзала в Москве прогремел взрыв, погиб сотрудник ДПС. Что известно о чрезвычайном происшествии к этой минуте, в материале «Рамблера».

Что произошло?

Около 0:05 мск 24 февраля к служебному автомобилю ДПС, дежурившему на площади у Савеловского вокзала в Москве подошел неизвестный, после чего произошел взрыв. Один сотрудник Госавтоинспекции погиб, еще двое получили ранения и были доставлены в больницу, сообщили в МВД России.

«Один лейтенант полиции получил ушиб головного мозга, второй - ожог лица и контузию. Оба сотрудника госпитализированы», — утверждает газета «Известия».

Изначально появилась информация, что нападавший скрылся, однако позднее правоохранительные органы выяснили, что он погиб на месте происшествия.

В Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела по ст. 317 УК РФ — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», а также по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ — «Незаконный оборот взрывных устройств».

На опубликованной ведомством фотографии видно, что патрульная машина получила серьезные повреждения: у нее выбиты стекла, корпус и двери деформированы, раскрылась подушка безопасности. Место взрыва было ограждено специальной лентой.

При этом взрыв произошел на том месте, где ежедневно дежурят сотрудники ДПС, проверяя машины и водителей, которые приезжают на привокзальную площадь, отмечает РенТВ.

Раскрыто состояние потерпевших при взрыве в Москве

Погибший полицейский

В результате взрыва погиб старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по городу Москве, старший лейтенант полиции Денис Братущенко, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Семье погибшего, а также раненым сотрудникам будет оказана вся необходимая помощь», — подчеркнула она.

По словам Волк, Денису Братущенко было 34 года, он пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года. Дома его ждали жена и двое детей.

Братущенко родом из Белгорода. Он окончил Белгородский государственный национальный исследовательский университет (БелГУ), отмечает Msk1.ru.

Кто был у машины перед взрывом

Мужчина, подошедших к машине ДПС, был одет в черную одежду и носил короткую стрижку. Перед взрывом он вел видеосъемку происходящего, отметил Telegram-канал Shot.

По информации Msk1.ru, личность нападавшего уже установлена, предположительно, он приехал из Санкт-Петербурга.

СМИ предположили, что эпицентр взрыва находился со стороны водителя. Место происшествия было оцеплено, и робот-сапер проверил служебный автомобиль ДПС, припаркованный рядом с машиной, пострадавшей при взрыве.

К утру движение транспорта на площади у Савеловского вокзала, было восстановлено, но территория находится под контролем сотрудников полиции. Автомобиль, поврежденный взрывом, увезли на экспертизу, пишут «Известия».

Напомним, что 6 февраля было совершено покушение на замглавы ГРУ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия. В ФСБ сообщили о задержании двух фигурантов дела - граждан России Любомира Корбы и Виктора Васина. Еще одна фигурантка дела, 54-летняя Зинаида Серебрицкая, успела уехать на Украину.