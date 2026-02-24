Актрису Кристину Кулишенко избили в Санкт-Петербурге

Актрису Кристину Кулишенко избили в пабе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел вечером в понедельник, 23 февраля. На 36-летнюю женщину напали двое мужчин. Иные подробности происшествия пока неизвестны. Состояние Кулишенко не уточняется.

Фильмография Кулишенко насчитывает 30 работ, в том числе сериал «Морские дьяволы», «Онегин», «Обитель», «Геля» и другие.

