Раскрыто состояние потерпевших при взрыве в Москве

Двое сотрудников ДПС, пострадавших при взрыве в Москве, находятся в тяжелом состоянии в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, у полицейских множественные осколочные раны ног, рук и тела. Они сидели в машине, когда произошел взрыв.

По факту взрыва в Москве возбудили уголовное дело

Взрыв в районе Савеловского вокзала в Москве раздался около полуночи. Смертник бросил в сторону полицейского автомобиля самодельное взрывное устройство (СВУ). Жертвой стал старший лейтенант полиции Денис Братущенко — он получил ранения, несовместимые с жизнью. Возбуждено уголовное дело.