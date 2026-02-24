Медицинский самолет потерпел крушение в Индии

В индийском штате Джаркханд потерпел крушение медицинский самолёт Beechcraft C90 авиакомпании Redbird Airways, выполнявший рейс из Ранчи в Нью-Дели. На борту находились семь человек.

Примерно через 23 минуты после взлёта связь с экипажем прервалась, а воздушное судно исчезло с радаров. Обломки обнаружены в труднодоступной лесистой местности, что затрудняет спасательную операцию. Официальных данных о погибших или выживших пока нет.

Известно, что самолёт перевозил 41-летнего пациента с ожогами более 60% тела, полученными в результате несчастного случая. Начато расследование.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Одиша разразился громкий скандал: пятеро учителей частной школы и уборщик арестованы по подозрению в групповом изнасиловании 13-летней ученицы.