Действия Павла Дурова начали расследовать по уголовному делу в России

ФСБ расследует действия основателя Telegram Павла Дурова в рамках уголовного дела в России. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на материалы ведомства.

По данным источника, речь идет об уголовном деле по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Отмечается, что с 2022 года количество преступлений, совершенных с использованием Telegram, превысило 153 тысяч, около 33 тысяч из которых связаны диверсионно-террористической и экстремистской направленности.

Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить 475 терактов, подготовка которых велась в Telegram.

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников раскритиковал Дурова. По его словам, основатель Telegram преследует свои корыстные интересы.