Проститутка оказалась серийной убийцей

В США вынесли приговор проститутке из штата Огайо, которая оказалась серийной убийцей. Об этом сообщает The Independent.

36-летняя Ребекка Оборн из города Коламбус расправлялась с мужчинами с января по июнь 2023 года. Американка знакомилась с будущими жертвами и под предлогом оказания сексуальных услуг. Затем она тайно давала им большую дозу наркотика и крала деньги и ценности. Не пережили встречу с Оброн четверо клиентов. Еще один мужчина, которого она попыталась отравить в декабре 2022-го, выжил.

В четверг, 19 февраля, суд приговорил Оброн к четырем пожизненным срокам с правом выхода по УДО через 60 лет. Прокурор во время своего выступления заявил, что подсудимая фактически является серийной убийцей. При этом некоторые из родственников жертв усомнились в том, что они могли купить сексуальные услуги у Оброн.

Адвокат женщины построил защиту на том, что она с детства подвергалась сексуальному и физическому насилию. Он настаивал, что Оброн значительно изменилась с момента ареста, о чем свидетельствует ее признание вины.

«Если бы она не призналась, вы, ребята, до сих пор не добились бы справедливости», — заявил он.

Ранее сообщалось, что жительница США за день расправилась с двумя бывшими мужьями. Оба преступления 48-летняя женщина совершила 17 декабря 2025 года.