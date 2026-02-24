Глава МВД прибыл на место нападения на полицейских в Москве

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев прибыл на место нападения на полицейских у Савеловского вокзала в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого территорию осмотрели с помощью спецтехники, включая робота-сапера.

МВД сообщило о гибели исполнителя взрыва в Москве

В ночь на 24 февраля на северо-востоке Москвы смертник бросил в сторону автомобиля ДПС самодельное взрывное устройство. Жертвой нападения стал один сотрудник ГАИ. По предварительной информации, преступник также скончался на месте происшествия.