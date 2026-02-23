Мужчине дали пожизненный срок за ограбление в женской одежде

Египтянину, который в женской одежде ограбил свое место работы в провинции Кена, приговорили к пожизненному заключению, пишет издание Cairo 24.

© Московский Комсомолец

Сотрудник кредитной компании в указанной провинции переоделся в женскую одежду и заявился в офис. Воспользовавшись тем, что в этот момент никого на рабочем месте не было, хитрый вор похитил порядка 21 тысячи долларов.

Однако переодевание ему не помогло, вора разоблачили и быстро задержали.

Уголовный суд Кены приговорил сотрудника к пожизненному заключению по обвинению в краже крупной суммы денег. Помимо пожизненного срока, суд обязал мужчину вернуть похищенную сумму.