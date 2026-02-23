Китайского бизнесмена убили и закопали в Стамбуле

В турецком районе Стамбула Арнавуткёй обнаружены останки предпринимателя из Китая по имени Юн Ван. Его исчезновение было зафиксировано 24 января. Полиция, установив местоположение его транспортного средства по GPS-сигналу, обнаружила труп. Десять лиц, подозреваемых в причастности к этому делу, были задержаны в КНР по запросу Интерпола.

Как передает турецкое издание Hürriyet, в Арнавуткёй, одном из районов Стамбула, найдено тело 38-летнего китайского бизнесмена Юн Вана, который, предположительно, подвергся ограблению перед тем, как его убили. Сообщение о пропаже предпринимателя поступило в полицию 24 января от его адвоката. Бизнесмен исчез в западном районе Стамбула – Бакыркёй.

Правоохранителям удалось засечь сигнал GPS, исходивший от автомобиля Юн Вана, что позволило установить последнее известное место его пребывания. На месте обнаружения полиция нашла инструменты, такие как лопаты и кирки, которые, вероятно, использовались для закапывания тела. Вскоре на ферме было обнаружено тело Юн Вана. У погибшего были связаны конечности, рот был заклеен.

Предполагается, что преступники, возможно, имели связи с Китаем и получили информацию о месте проживания Ванна через женщину, поддерживавшую с ним контакт. Предполагается, что они нанесли бизнесмену удар по голове твердым предметом и забрали его криптокошелек.

Десять подозреваемых были объявлены в международный розыск через Интерпол и, по имеющимся данным, уже задержаны на территории Китая.