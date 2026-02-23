Россиянка подожгла автозаправку и скрылась с места происшествия

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошел инцидент на автозаправочной станции. Около 13:00 на АЗС, расположенной на улице Савушкина, неизвестная девушка совершила поджог топливораздаточной колонки. По предварительным данным, она действовала по заранее обдуманному план, передает портал 78 | НОВОСТИ.

Сначала девушка взяла на заправке канистру, наполнила ее бензином и покинула территорию АЗС. Однако через несколько минут она вернулась, облила горючим одну из колонок и подожгла ее. Пламя вспыхнуло практически мгновенно. К счастью, персонал заправки успел среагировать.

Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал. Материальный ущерб предстоит оценить специалистам. Сама подозреваемая с места происшествия скрылась до приезда экстренных служб.

В настоящий момент полиция ведет розыск злоумышленницы. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и персонал АЗС. Мотивы поступка девушки пока неизвестны. Рассматриваются различные версии, от хулиганства до возможного психического расстройства или теракта.

В действиях подозреваемой усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей «умышленное уничтожение или повреждение имущества», совершенное путем поджога. Если вина девушки будет доказана, ей может грозить серьезное наказание. Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении поджигательницы, незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы.