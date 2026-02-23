В подмосковной Балашихе произошел пожар в здании, в котором находились автомойка и чайхана. О пострадавших не сообщается, пишет РЕН ТВ в Telegram-канале.

Инцидент произошел в понедельник, 23 февраля, в микрорайоне Саввино.

По словам очевидцев, здание практически полностью выгорело. Произошло частичное обрушение на 700 кв. метрах.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, над автосервисом поднимаются густые черные клубы дыма.

На месте работают экстренные службы. В тушении участвуют 32 пожарных и 11 единиц специальной техники. Причины и обстоятельства происшествия расследуются.