Пьяный мужчина сжег дом с людьми в Саратовской области

Жителя Саратовской области подозревают в убийстве трех человек. По данным регионального Следственного комитета, мужчина устроил пожар в доме жертв.

© Вечерняя Москва

Преступление произошло 22 февраля в поселке Знаменский Ивантеевского района. Следователи полагают, что 45-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поругался с хозяевами дома, поджег постройку и скрылся.

В огне погибли 62-летний мужчина и две женщины 42 лет, они скончались на месте. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом с особой жестокостью. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения, передает СУ СК во «ВКонтакте».

По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило 22 февраля в 19:21. Горел трехквартирный деревянный дом, возгорание ликвидировали на площади 176 квадратных метров.

Ранее семья из трех человек, включая ребенка, погибла из-за пожара в частном доме в Смоленской области. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с печью. Прокуратура Демидовского района осуществляла контроль за выяснением обстоятельств случившегося.