Уголовное дело возбудили после гибели девочки в Мытищах

Следователи в Мытищах возбудили уголовное дело после гибели восьмилетней девочки при катании на тюбинге, привязанном к автомобилю ее отца. Об этом в понедельник, 23 февраля, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Московской области.

— Следователем проведен осмотр места происшествия, осуществляются допросы, планируется назначение судебных экспертиз. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, — передает официальный сайт регионального управления ведомства.

Трагедия произошла 22 февраля, когда в деревне Румянцево 40-летний мужчина катал двух детей на тюбингах, привязанных к внедорожнику. В один момент девочка попала под колеса автомобиля и скончалась от полученных травм.