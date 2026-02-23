В Подмосковье пьяный мужчина упал с 9-го этажа

Житель подмосковной деревни Сапроново упал с 9-го этажа при попытке покинуть квартиру. Мужчина погиб, пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, 40-летний селянин принял большое количество горячительных напитков. На фоне опьянения кричал в окно, мешал спать соседям.

Утром в деревню вызвали наряд полиции и медиков. Правоохранители прибыли, поднялись на 9-й этаж, постучали в дверь дебошира. Мужчина закричал, что его заперли, связал простыни и попытался спуститься с балкона.

В итоге, нарушитель сорвался и разбился насмерть. Медики констатировали смерть.

Ранее сообщалось, что 17 мая 2018 года горожанин сорвался с высоты шестого этажа в Красногорске, когда, убегая от полицейских, спускался из квартиры 12 этажа по связанным простыням. Спустя несколько часов после госпитализации мужчина скончался в больнице.

Похожий случай произошел также в Липецке в 2020 году — 29 февраля около 17.00 с пятого этажа дома №4 по улице Скороходова упал мужчина.

Липчанин пытался перелезть со своего балкона на балкон 4-го этажа, поставил ногу на козырёк, но не удержался и упал вниз. Видевшие это соседи вызвали «скорую» и полицию. Мужчина остался жив, бригада «скорой» забрала его в больницу.