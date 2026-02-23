Известного хирурга парализовало в Таиланде, он не может вернуться в Россию

В Таиланде в критической ситуации оказался российский детский хирург Михаил Коробейников, который перенес инфаркт спинного мозга и оказался полностью парализован.

© Московский Комсомолец

О бедственном положении врача рассказал его сын Григорий в эфире 5-tv.ru. По словам молодого человека, его отец — опытнейший хирург, посвятивший жизнь спасению детей и продолжавший оперировать даже в зрелом возрасте. Теперь же жизнь самого доктора оказалась под угрозой из-за невозможности оперативно вернуться на родину.

Михаил Коробейников полностью обездвижен и находится в одной из больниц Таиланда. Ключевая проблема заключается в том, что для транспортировки в Россию ему необходим специализированный медицинский борт, позволяющий перевозить больного строго в лежачем положении. Организация такого рейса требует значительного времени, что затягивает процесс эвакуации и усугубляет и без того тяжелое состояние пациента.

Но сложности с вывозом врача не ограничиваются только логистикой. Как рассказал Григорий, возникли серьезные проблемы во взаимодействии со страховой компанией и администрацией тайской клиники. Любая процедура, включая даже простой обезболивающий укол, требует многоступенчатого согласования между страховщиками и больницей, что в критической ситуации становится непреодолимым бюрократическим барьером.

Сын хирурга бьет тревогу и подчеркивает, что отца необходимо доставить в Россию незамедлительно, однако сделать это без официальной выписки и прямого разрешения на транспортировку от лечащих врачей невозможно. В этой безвыходной ситуации семья обратилась за содействием в российское посольство, надеясь на дипломатическую поддержку в решении вопроса как со страховой компанией, так и с таиландскими медиками.