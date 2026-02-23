Штормовая волна чуть не унесла в море посетителей кафе на популярном курорте

Во время мощнейшего шторма в Сочи серьезно пострадал ресторан, расположенный на самом берегу моря. Огромная волна пробила остекление заведения, выбив все стёкла, и хлынула внутрь, сметая все на своем пути. В этот страшный момент в ресторане находились отец с маленьким сыном.

Кадры публикует тг-канал «ЧП Сочи». На них видно, как поток воды сбивает мальчика с ног. Он не может удержаться и падает. Отец мгновенно бросается к ребенку, рискуя сам оказаться в воде, уносимой обратно в море. К счастью, мужчина успел подхватить сына. Ему помогли посетители.

Волна не только выбила окна, но и унесла всю легкую мебель. Стулья и столы буквально поплыли по помещению, разбиваясь о стены. По данным местных СМИ, семье каким-то чудом удалось самостоятельно выбраться из полузатопленного ресторана до того, как пришла следующая волна.

Сейчас заведение серьезно разрушено. Помимо выбитых стекол и утраченной мебели, пострадала внутренняя отделка.

Коммунальные службы города оценивают ущерб и помогают владельцам в расчистке. К счастью, обошлось без жертв, хотя находившиеся рядом люди получили сильнейший стресс.

Шторм на Черноморском побережье продолжается, спасатели призывают жителей и туристов держаться подальше от воды и не приближаться к береговой линии. Особенно опасно сейчас находиться в прибрежных зданиях и кафе. Очередная волна может повторить разрушения с непредсказуемыми последствиями.