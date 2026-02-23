В Пермском крае грузовые вагоны сошли с рельсов

Три грузовых вагона сошли с железнодорожных рельсов в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на станции Пермь-Сортировочная.

«Пострадавших в результате происшествия нет. Ведутся восстановительные работы», — отмечается в заявлении.

На фоне произошедшего следователи начали проверку по ч. 1 ст. 263 УК России. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.

18 февраля в Мордовии пассажирский поезд столкнулся с автомобилем. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, авария произошла на железнодорожном переезде в районе села Пушкино. Поезд, следовавший из Самары в Санкт-Петербург, врезался в легковую машину. В результате инцидента никто не пострадал, подчеркнули в надзорном ведомстве. На место выезжали следственно-оперативная группа и помощник Мордовского транспортного прокурора.

Ранее в швейцарских Альпах лавина врезалась в поезд.