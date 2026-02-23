На горнолыжном курорте подростка закрутило под трос

В горнолыжном комплексе «Красная горка» в Подольске произошел несчастный случай с 12-летним мальчиком. Ребенка закрутило на бугельном кольце под трос подъемника. Находившиеся рядом родители мгновенно среагировали и успели вытащить сына, предотвратив более тяжелые последствия. Подробности сообщает тг-канал Подмосковье №1.

© Московский Комсомолец

Однако травмы избежать не удалось. У мальчика диагностирован закрытый перелом правой руки. По словам медиков, такая травма требует иммобилизации и консервативного лечения с последующей реабилитацией. При отсутствии осложнений срок восстановления обычно составляет от четырех до шести недель.

Инцидент в Подольске вновь привлек внимание к проблеме безопасности на горнолыжных трассах. В 2023 году в России зарегистрировано около 1,2 тысячи травм на горнолыжных и сноубордических площадках, из которых более 30% связаны с падением на оборудование или контактом с подвижными элементами подъемников.

Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает. Администрации «Красной горки» предстоит проверить исправность оборудования и усилить меры безопасности, чтобы избежать повторения подобных инцидентов. Родителям же стоит еще раз напомнить детям о правилах поведения на склонах и важности осторожности при катании.