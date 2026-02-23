Отец год насиловал дочерей 7 и 8 лет на глазах у 10-летнего сына

В бразильском штате Парана арестован 46-летний мужчина, которого обвиняют в чудовищных преступлениях против собственных детей. По данным Гражданской полиции штата Парана, на протяжении целого года - с января 2025 по январь 2026 года - он неоднократно насиловал своих семи- и восьмилетнюю дочерей. Детали преступления сообщает издание Daily Mirror.

© Московский Комсомолец

Свидетелем этих преступлений был 10-летний сын обвиняемого. По информации полиции, мальчик не только наблюдал за насилием, но и снимал некоторые эпизоды на видео, что впоследствии стало важным доказательством в деле.

Задержание подозреваемого произошло в пятницу в городе Каскавель. В ходе операции сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме мужчины, изъяв электронные устройства, которые будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Именно в них, предположительно, и содержатся шокирующие кадры, заснятые ребенком.

Полиция завершила официальное расследование и готовится передать его результаты в прокуратуру. Сам обвиняемый взят под стражу до суда и будет находиться в тюрьме в распоряжении системы правосудия. Его имя не разглашается в интересах следствия и для защиты личности потерпевших.

Это дело вызвало широкий общественный резонанс в Бразилии, вновь подняв болезненную тему насилия над детьми и необходимости более жесткого контроля за благополучием несовершеннолетних в семьях. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит суровое тюремное заключение.