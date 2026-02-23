Директор «Крошки-картошки» арестован

Московский суд назначил директору франшизы сети «Крошка-картошка» административный арест сроком на пять суток за нападение на пассажирку в столичном метро и последующее ее избиение в период новогодних праздников. Это следует из материалов дела.

«В судебном заседании мужчина признал свою вину, подтвердив обстоятельства произошедшего, но отметил, что не имел умысла причинять вред. Суд квалифицировал его действия по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ („Мелкое хулиганство“), предусматривающей наказание в виде штрафа или административного ареста на срок до 15 суток», — указано в материале РИА Новости, которое приводит данные.

Мужчина был арестован на пять суток.

Инцидент произошел вечером 8 января в вагоне поезда на перегоне между станциями «Курская» и «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии метро. Как следует из протокола об административном правонарушении, составленного 19 февраля, мужчина сбросил на пол рюкзак пассажирки, после чего нанес ей удар основанием ладони в область переносицы и глаза. В результате удара женщина затылком ударилась о стену вагона.