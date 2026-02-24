78.ru: в Петербурге мужчина открыл стрельбу во время ссоры и ранил мать

На севере Петербурга младший брат поссорился со старшим и открыл стрельбу из пистолета, случайное ранение получила мать мужчин. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел ночью 23 февраля в квартире на проспекте Просвещения. Двое братьев выясняли отношения из-за жилья. В какой-то момент младший схватился за пистолет и начал стрелять.

В результате 31-летний брат получил огнестрельные ранения обоих плеч, еще одна пуля попала в плечо матери. Женщина госпитализирована, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Стрелявший скрылся, его разыскивают. Пистолет не зарегистрирован, его происхождение устанавливается.

До этого в Москве мужчина устроил стрельбу из-за шумной вечеринки у соседей. Пятеро молодых людей веселились в квартире многоэтажки, это не понравилось их соседу. Сосед предъявил молодым людям претензии, а затем выстрелил в голову одному из них.