Жительница Удмуртии развела любовника на миллион

Жительница Удмуртии придумала схему для любовника, которым оказался местный бизнесмен: более года она тянула с него деньги на «развод с мужем», «оплату ипотеки» и «лечение от рака».

Как сообщает РИА Новости, схему сломал муж, когда нашёл их переписку.

Оскорблённый супруг нашёл любовника и рассказал ему, что оплачивает ипотеку самостоятельно, раком никто не болен, а жена не собирается уходить от него, так как беременна. Женщине дали три года тюрьмы по делу об ущербе более миллиона рублей.

