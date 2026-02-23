МО Мексики раскрыло подробности операции по ликвидации главы наркокартеля

Минобороны Мексики сообщило, что в операции по ликвидации главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо задействовали самолёты ВВС и специальные силы немедленного реагирования нацгвардии страны.

«Во время этой операции военнослужащие подверглись нападению», — говорится в публикации на странице ведомства в X.

В результате погибли четыре члена преступной группы, ещё трое получили серьёзные ранения, они скончались во время авиаперевозки в Мехико. Также были задержаны два участника картеля. Трое мексиканских военнослужащих получили ранения.

Минобороны уточнило, что в ходе операции изъято вооружение и бронетехника, в том числе ракетные установки, способные сбивать самолёты и поражать бронетехнику.

В Мексике ранее начались беспорядки после ликвидации главы наркокартеля «Новое поколение Халиско».

Члены наркокартеля атаковали взрывчаткой базу Нацгвардии Мексики.