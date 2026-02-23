Могут ли мошенники украсть деньги с банковского вклада

Вклады в банке считаются безопасным финансовым инструментом. Однако мошенники пытаются найти способы чтобы украсть деньги, используя для этого социальную инженерию и доверчивость людей.

Об этом рассказал в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.

«Во-первых, один из способов реализуется, когда жертва предоставляет сама все данные для входа в банковское приложение. Для этого мошенники используют социальную инженерию. Они могут звонить и представляться сотрудниками банка или правоохранительных органов», — предупредил собеседник RT.

Специалист объяснил, что злоумышленники под разным предлогом выманивают такие данные, как код из смс, номер карты, код подтверждения / пуш-уведомления.

«Эти данные мошенники могут использовать для получения доступа к мобильному приложению банка, где уже сами могут закрыть вклад, открыть кредит и далее вывести все средства на счёт дропперов», — предостерёг Щербаченко.

Во-вторых, как напомнил эксперт, мошенники могут использовать фишинговые ссылки и создавать сайты-двойники маркетплейсов и разных государственных структур, где жертвы под воздействием мошенников вводят банковские и персональные данные.

В частности, аналитик привёл пример схем, когда пользователя после получения информации о «выигрыше» просят уплатить налог или предлагают заполнить форму для получения придуманных выплат.

В-третьих, он предупредил о мошеннических звонках, когда человеку сообщают, что его банковский счёт якобы подвергается опасности, им пытаются завладеть мошенники.

Как рассказал Щербаченко, злоумышленники просят сообщить код из смс, чтобы получить доступ к приложению банка.

«Либо просят установить приложение, чтобы был виден экран телефона жертвы. И далее, получив доступ к приложению, закрывают счёт самостоятельно либо продолжают запугивать и торопить жертву — реком ет просьба/требование от мошенников — перевести все деньги на «безопасный счёт», — добавил он.

Собеседник RT подчеркнул, что если пользователю звонит незнакомый человек, который представляется сотрудником банка или правоохранительных органов, а также торопит, угрожает, переходит на тему денег и говорит о необходимости совершить какие-то действия под его руководством, то это мошенник.

«Не переходите по ссылкам из сообщений незнакомцев в мессенджерах и на электронную почту. Не устанавливайте неизвестные приложения. Реальные сотрудники никогда не попросят установить на смартфон какие-либо дополнительные приложения. Проверяйте устройства, которые подключены к приложению банка и «Госуслугам», — заключил он.

