Масштабные беспорядки картелей добрались до курортов Мексики

Из курортных городов Мексики начали поступать сообщения о поджогах транспорта и магазинов. Слышны перестрелки, в аэропортах царит паника, сообщают журналисты РИА Новости, которые обратили внимание на соответствующие публикации социальных сетях.

В медиа уточняется, что режим красной тревоги сохраняется в штате Халиско. Местным жителям рекомендовали не выходить из дома. Столкновения продолжаются в ряде федеральных субъектов, о чем рассказал губернатор штата Пабло Лемю Наварро.

По словам очевидцев, тяжелая обстановка возникла в тихоокеанском городе Пуэрто-Вальярта в Халиско, где происходят поджоги автобусов и автомобилей. Перекрываются трассы, местная воздушная гавань остановила работу.

Кроме того, сообщения о блокаде дорог и поджогах стали поступать из карибского штата Кинтана-Роо.

Ранее российское посольство в Мехико посоветовало соотечественникам избегать массового скопления людей. За ситуацией внимательно следят в дипведомстве.