В Северной Осетии микроавтобус с туристами попал под камнепад

Микроавтобус с группой туристов попал под камнепад на Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Как говорится в публикации СМИ, инцидент произошел ночью.

© Газета.Ru

Путешественники возвращались с курорта Мамисон. В момент камнепада в транспортном средстве находились 18 человек. По предварительной информации, никто не пострадал. 19 января в Ермаковском округе Красноярского края произошел сход снежной массы на участок трассы Р-257, в результате чего движение транспортных средств было ограничено.

13 января лавина сошла в центре Петропавловска-Камчатского возле стадиона "Спартак", перекрыв дорогу и повредив деревья. Это произошло на фоне мощного циклона, который обрушился на Камчатку, вызвав обильные снегопады и шквалистый ветер.