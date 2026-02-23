Белгород частично обесточен после обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины снова обстреляли Белгород, в нескольких жилых районах города пропал свет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По предварительной информации Telegram-канала, по Белгороду ударили ракеты HIMARS. Их целью была одна из электроподстанций.

Местные жители рассказали, что около полуночи в городе раздались взрывы. Потом была объявлена ракетная опасность. Очевидцы слышали более 10 взрывов и видели в небе серию ярких вспышек.

Украина уже несколько дней проводит массированные атаки на Россию беспилотными летательными аппаратами. Некоторые эксперты пишут о том, что ВСУ накопили беспилотники и теперь будут регулярно «кошмарить» российские регионы.

Закончатся ли у Киева запасы дронов, как бороться с такими атаками и при чем тут Леонид Брежнев — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

