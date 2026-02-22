Группа туристов попала под камнепад в российском регионе

Туристическая группа в количестве 18 человек попала под камнепад в Северной Осетии. О произошедшем проинформировал Telegram-канал «112».

Как уточняет медиа, происшествие случилось ночью в воскресенье, 22 февраля, когда путешественники возвращались в микроавтобусе из курорта Мамисон.

По предварительным сведениям, пострадавших нет. Все подробности инцидента сейчас выясняются.

