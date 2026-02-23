В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение из-за исторической снежной бури

Ранним утром понедельника, 23 февраля, на Нью-Йорк обрушилась впечатляющая снежная буря. Мегаполис с населением восемь миллионов человек, уже покрытый тонким слоем снега к воскресенью вечером, объявил чрезвычайное положение и запрет на вождение, которые действуют до вечера понедельника, 23 февраля.

© Российская Газета

"В Нью-Йорке не было бури такого масштаба за последнее десятилетие", - предупредил мэр Зохран Мамдани на пресс-конференции в воскресенье.

Непогода уже привела к отмене тысяч рейсов и серьезным отключениям электроэнергии по всему северо-востоку США, сообщает AFP.

Предупреждения о сильной метели были выпущены в районах с населением 40 миллионов человек, но особенно острая ситуация ожидается в Нью-Йорке. До полудня понедельника ожидается выпадение до 70 сантиметров снега, а порывы ледяного ветра достигнут 80 километров в час. Школы останутся закрытыми в понедельник, и город направит значительные коммунальные ресурсы для помощи в наиболее пострадавшие районы, сообщил мэр. Штаб-квартира ООН также будет закрыта в понедельник, а "все запланированные заседания будут отложены", согласно внутреннему заявлению.

Это второе крупное зимнее нашествие стихии в Город большого яблока, с которым столкнулся Зохран Мамдани с момента вступления в должность мэра Нью-Йорка в начале этого года. В конце января произошла длительная холодная волна, которая унесла жизни как минимум 18 человек в городе, большинство из них умерли от переохлаждения. Всего этот зимний шторм унес жизни как минимум 100 человек в стране, по данным властей. Зохран Мамдани объявил о мобилизации значительных ресурсов для помощи нуждающимся в жилье. Мегаполис Нью-Йорка будет не единственным пострадавшим от новой волны природного бедствия: большая часть северо-восточного побережья США находится в состоянии чрезвычайной ситуации. В Бостоне ожидается выпадение до 60 сантиметров снега, заявила мэр Мишель Ву в воскресенье, добавив, что этот шторм "обещает иметь исторические масштабы".