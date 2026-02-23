«Пацана отпустите»: в Одессе возмущенные жители взяли в заложники сотрудника ТЦК

В Одессе местные жители окружили на улице сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и потребовали отпустить мужчину, которого незадолго до этого принудительно мобилизовали. Об этом сообщает украинское издание «Страна», опубликовавшее видео инцидента.

© Вечерняя Москва

На кадрах видно, как прохожие не дают военкому уйти и вызвать подмогу. Люди обвиняют работников ТЦК в том, что они хватают и избивают мужчин на улицах, «ломая пацанов».

— Пацана (мобилизованного — прим. «ВМ») отпустите. Не отпущу его (сотрудника ТЦК — прим. «ВМ»), пока пацана не отпустят, — сказала одна из женщин на видео, держа за руку сотрудника военкомата.

На видео прохожий в штатском, представляясь сержантом украинской армии, настаивает на предъявлении военного билета. После этого он забирает документ у сотрудника ТЦК, угрожая сообщить о нарушениях в отдел собственной безопасности.

По данным издания, сотрудники ТЦК спешно уехали с мобилизованным, бросив своего коллегу. Чем закончился инцидент, неизвестно. передает ТАСС.

В январе стало известно, что в Полтаве сотрудники ТЦК ворвались в туалет автозаправочной станции, выбили дверь и насильно мобилизовали прятавшегося там мужчину. Защитить его пытались уборщица и девушка-кассир, которых военкомы тянули за руки.