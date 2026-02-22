В Петербурге частично затопило судно на набережной

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту частичного затопления судна на набережной в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

© Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

Представители прокуратуры, в частности, уточнили, что разлива нефтепродуктов при подтоплении судна Zeus в акватории Малой Невы у набережной Макарова допущено не было, обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Собственник уже пытается вытащить свое имущество. Почему оно затонуло — неизвестно. Вероятно, повлияла ледовая обстановка», — пишет в связи с этим «Мойка 78», опубликовавшая фото с места событий.

Ранее стало известно, что Финский залив впервые за 15 лет полностью покрылся льдом. При этом анонсировалось, что 22 февраля лед будет ломаться и сжиматься на фоне малокомфортной погоды.