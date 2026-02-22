Десятки коров погибли при пожаре в регионе РФ

В Нижегородской области в воскресенье вспыхнул пожар в хозяйственной постройке, в результате которого погибли коровы. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

© МЧС Нижегородской области

По данным экстренного ведомства, по прибытию на место ЧП в городе Володарске постройка горела открытым пламенем на площади в 200 квадратных метров.

В результате возгорания, добавили в МЧС, погибло 35 коров. Дознаватели МЧС установили предварительную причину инцидента – аварийный режим работы электропроводки.